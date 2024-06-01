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川西拓実 KIZUNAコンプ＋POPUP
商品番号 U57726655547
商品名

川西拓実 KIZUNAコンプ＋POPUP
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,513 円
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商品詳細

・KIZUNAアリーナツアートレカコンプリート012.013.014.015.016.017.018.019.020・購入特典7000円トレカ022・109POPUP029.030全て二重スリーブで、保管しておりました。開封後、すぐスリーブに入れました。初期傷が気になる方は、コメントお願い致します。#ごま_川西他の商品まとめてご購入の方は、専用をお作り致します。開封後、暗所で保管しておりました。素人保管ですので、完璧を求める方は御遠慮ください。厚紙または硬質ケースで補強し、発送いたします。JO1CDDVDトレカポスカアザジャPROTOSTARSTARGAZERTheSTARCHALLENGERSTRANGERWANDERINGKIZUNAMIDNIGHTSUN人気グループ···JO1グッズ種類···写真ジャンル···男性アイドル
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