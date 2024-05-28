- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 絵画/タペストリ
- >
- シャガール １９５７年 リトグラフ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。「ジャック ラセーニュによるシャガール伝」（６０００部 １９５７年発行）の中の１５枚のリトグラフのうちの１枚を額装しました。素朴ながら素敵な作品だと思います。技法： リトグラフタイトル：村サイズ（額）： 縦 ４１cm 横 ３２cm額は新品です。
http://narcologia.ru/goods/mythic100235.html
http://narcologia.ru/goods/preference352038.html
http://narcologia.ru/goods/browse591891.html
シャガール「丸木小屋の風景」１９５７年リトグラフ・額寸650×460mm
シャガール「丸木小屋の風景」１９５７年リトグラフ・額寸650×460mm
シャガール「村」１９５７年リトグラフ・額寸460×426mm
シャガール「茶色い静物」１９５７年リトグラフ・額寸455×430mm
シャガール「時計台のキリスト」１９５７年リトグラフ額寸４３１×455mm
シャガール「赤い鶏」１９５７年リトグラフ・額寸610×456mm
マルク シャガール 『アコーディオン吹き【ジャック・ラセーニュ】』 絵画 版画 リトグラフ 1957年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス
マルク シャガール 『時計台のキリスト【ジャック・ラセーニュ】』 絵画 版画 リトグラフ 1957年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス
シャガール・作品「茶色い静物」１９５７年リトグラフ
Amazon | マルク シャガール 『花束を手に【ジャック・ラセーニュ ...
シャガール「村」１９５７年リトグラフ・額寸460×426mm
マルク シャガール 『アクロバット【LITHOGRAPHE Ⅱ 1957-1962より】』 絵画 版画 リトグラフ 1963年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス
シャガール「梯子」１９５７年リトグラフ・額寸483×443mm
http://narcologia.ru/goods/mythic100235.html
http://narcologia.ru/goods/preference352038.html
http://narcologia.ru/goods/browse591891.html
シャガール「丸木小屋の風景」１９５７年リトグラフ・額寸650×460mm
シャガール「丸木小屋の風景」１９５７年リトグラフ・額寸650×460mm
シャガール「村」１９５７年リトグラフ・額寸460×426mm
シャガール「茶色い静物」１９５７年リトグラフ・額寸455×430mm
シャガール「時計台のキリスト」１９５７年リトグラフ額寸４３１×455mm
シャガール「赤い鶏」１９５７年リトグラフ・額寸610×456mm
マルク シャガール 『アコーディオン吹き【ジャック・ラセーニュ】』 絵画 版画 リトグラフ 1957年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス
マルク シャガール 『時計台のキリスト【ジャック・ラセーニュ】』 絵画 版画 リトグラフ 1957年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス
シャガール・作品「茶色い静物」１９５７年リトグラフ
Amazon | マルク シャガール 『花束を手に【ジャック・ラセーニュ ...
シャガール「村」１９５７年リトグラフ・額寸460×426mm
マルク シャガール 『アクロバット【LITHOGRAPHE Ⅱ 1957-1962より】』 絵画 版画 リトグラフ 1963年パリで制作 作家生前作品 ※90日間返品保証 無期限アフターサービス
シャガール「梯子」１９５７年リトグラフ・額寸483×443mm