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シャガール　１９５７年 リトグラフ
商品番号 T46750209860
商品名

シャガール　１９５７年 リトグラフ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。「ジャック　ラセーニュによるシャガール伝」（６０００部　１９５７年発行）の中の１５枚のリトグラフのうちの１枚を額装しました。素朴ながら素敵な作品だと思います。技法：　リトグラフタイトル：村サイズ（額）：　縦　４１cm　　　　　　　　横　３２cm額は新品です。
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