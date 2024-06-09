

超貴重】映画版 スパイダーマン バトルラヴァージド-



超貴重】映画版 スパイダーマン バトルラヴァージド - アメコミ



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ご覧いただきありがとうございます。基本的に裏にトイビズのロゴの記載などありますが、こちらの商品は「officialmoviemercnandice」と記載してあり、和訳すると正式映画商品になります。よくネット上に出回っているスパイダーマンバトルラヴァージドとは少し違いますし、裏にはトイビズのロゴもありません。しかし、バーコード横にToyBiz,NYCと記載されているので間違いなくトイビズではあると思います。頂き物なので、詳しいことはわかりませんがあまり見かけるタイプのフィギュアではない為、かなり貴重だと思います。海外サイトなどで出回ってないか？なども確認しましたが、全く見受けられない為、偽物などではないと思います。約20年程前の商品になりますので、経年劣化が多少見られます。神経質な方は御遠慮下さい。宜しくお願い致します。#トイビズ#スパイダーマン#グリーンゴブリン#アメコミ#レア#レトロ#映画#フィギュア#可動#シリーズ1#KAGESEN玩具