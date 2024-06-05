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加藤定秀作　鉄瓶
商品番号 K80764718469
商品名

加藤定秀作　鉄瓶
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★中古品★定秀作　鉄瓶■寸法　外寸　全長約18.5cm高さ約21.0cm(持手まで)　　　　幅　約16.0cm内寸　入口直径約9.7cm深さ約9.8cm■重さ　1,583g■状態・全体的に程々の使用感があり、外側底面〜　側面下部には傷擦れが多々生じています。・内側底面には錆が生じています。必要として下さる方がいらっしゃいましたら　是非ともどうぞ。管理番号:4022072644888　　　　　S104
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