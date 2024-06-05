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花乙女コレクション【中井智子　鏡の向こう】購入金額より60％お値引き！！
商品番号 V32772042554
商品名

花乙女コレクション【中井智子　鏡の向こう】購入金額より60％お値引き！！
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 90,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家名「中井智子」　画題『鏡の向こう』〜絵の現在　第37回選抜展金賞　受賞作品〜●故橋場正和本人が、一枚の繪(株)で、2008年5月19日、810,000円で、購入したものです。60%引きの324,000円で販売いたします。女性や花、動物などの日本画を色彩豊かに描き、毎年個展を開催する人気画家。中井智子(1980年〜)京都府生まれ。2000年　東京藝術大学美術学部入学（日本画専攻）2004年　同大学卒業　同大学院美術研究科修士課程入学2005年　国宝源氏物語絵巻（徳川美術館蔵）絵と詞書を模写2006年　同大学修士課程修了　模写同大学買い上げ2008年　絵の現在　第37回選抜展　金賞受賞2009年　国宝源氏物語絵巻（五島美術館蔵）の絵を模写(同美術館買上)第7回中札内村北の大地ビエンナーレにて入賞2011年　名古屋外国語大学現代国際学部特殊講義（以降毎年）2016年　日本の絵画2016入選　　　　ランカウイ・アートビエンナーレ（マレーシア）招待出品2017年　京都北山ギャラリー翔にて個展2017年　日本画×アイリッシュハープ展（渋谷ルデコにて2017年以降毎年開催）額装サイズ縦…約98.5cm横…約80.2cm幅…約5.3cmキャンバスサイズF30作家サイン直筆サインあり専用額縁箱あり縦…約102cm横…約83.5cm幅…約8cmオリジナル絵画プレート(金色)あり掲載された美術雑誌「一枚の繪」・進呈可否あり・可※肌部分に、シミのようなものが見受けられます。#美術品#骨董品#雑貨#アンティーク#ヴィンテージ#置物#オブジェ#インテリア雑貨#絵画#一枚の繪#中井智子#東京藝術大学#人物画#女性#少女#美人画#猫#日本画#日本画家#着物#和服#和風#花※詳しくはプロフィールをご覧ください。コメントでの対応もさせていただきます。
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