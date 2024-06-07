金属製　硯　龍の彫り物　美術品

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商品詳細
銀色の金属の硯です。蓋には龍の立体的彫り物裏に烏銀の刻印がありその横が少しへこんでます。重さは約930gあり、かなりの重量感です。サイズ 横8.5㎝ 縦13㎝厚み1.8㎝詳細は分からず申し訳ございません。詳しい方コメント欄で教えて頂ければ幸いです。
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