【額付】金子國義「冥府(オルペウス)」【作家直筆サイン】

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をよろしくお願いします！■状態作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 銅版画限定部数 255部制作年 1983年サイン 作家直筆サイン（イニシャル）■サイズ額寸 32×41cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#金子國義その他作品はこちら



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