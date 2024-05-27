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ロードウォリアーズ　フィギュア2体セットWWFWWE Road Warriors
商品番号 N44888072841
商品名

ロードウォリアーズ　フィギュア2体セットWWFWWE Road Warriors
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】　ロードウォリアーズ　フィギュア　ホーク\u0026アニマル　2体セット　WWFWWERoadWarriorsHawk\u0026Animal【商品概要】20年以上前の新品未開封品になります。同じショップで同時購入したモノとなります。新品未開封品ですが素人長期保管による経年劣化(ブリスター変色・台紙折れ・接着剥がれ、等)がありますことご理解下さい。詳しくは掲載写真をご覧下さい。特にホークのブリスター下部分の接着剥がれは拡大写真を掲載していますので、状態につきご承知おき下さい(黄色線囲い部分)。完璧をお求めの方や神経質な方はご購入をご遠慮頂きたくお願い致します。【商品詳細】　レスラー:ロードウォリアーズ(ホーク\u0026アニマル)RoadWarriors(Hawk\u0026Animal)　本体サイズ:約12.5cm　メーカー:JUSTTOYS　製造時期:1997年(台紙より推測)
http://narcologia.ru/goods/reinforcement214499.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual716746.html
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