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- 豊 陽 在名 絹本彩色花鳥画 《 百合之図 》 掛軸一幅 軸先骨 311
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商品詳細
絵画の種類···日本画 豊陽在名 彩色画形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅主題···静物 彩色画 花鳥画 《百合之図》主な画材···水彩絵の具 日本画 状態 経年経過にて、やや シミ ヤケ 表具は概ね良い状態 サイズ 表具 139cmX53.6cm絹本 38.5cmX41.5cm箱は御座いません。 80ゆうパック 作品はさりげなく、初秋を感じさせる作品 スッキリした描き込み 茶掛軸としても活用ください。 表具 良好です。
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