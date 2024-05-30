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豊　陽　在名　　絹本彩色花鳥画　《　百合之図　》　掛軸一幅　　軸先骨　311
商品番号 L77189188049
商品名

豊　陽　在名　　絹本彩色花鳥画　《　百合之図　》　掛軸一幅　　軸先骨　311
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 24,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　豊陽在名　　　彩色画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　絹本掛軸一幅主題···静物　　　　　　　　　　　彩色画　花鳥画　《百合之図》主な画材···水彩絵の具　　　　　　日本画　　　　状態　　　　経年経過にて、やや　シミ　ヤケ　　　　　　　　　　表具は概ね良い状態　　　　サイズ　　　表具　　　139cmX53.6cm絹本　　　38.5cmX41.5cm箱は御座いません。　　80ゆうパック　　　　作品はさりげなく、初秋を感じさせる作品　スッキリした描き込み　　　　　　　茶掛軸としても活用ください。　表具　良好です。
http://narcologia.ru/goods/browse600191.html
http://narcologia.ru/goods/preference242438.html
http://narcologia.ru/goods/flight946028.html
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