丹波 水蓮鉢 水漏れ無し

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mーNo319ご覧頂きありがとうございます直径42.5㎝高さ23.5㎝鉢の穴をつぶして 約20年使っています時代が乗った素敵な メダカ鉢として使用中モニター、撮影光線等により若干の色差が生じます購入後の返品交換は原則受け付けておりませんご購入前に画像をよくご確認頂き、ご納得の上でご購入ください複数購入、割引承ります◎コメントなしの即購入okです◎他めだか用品、盆栽鉢、骨董品など多数出品中です、是非ご覧下さいその他ご不明点ございましたら、お気軽にコメントどうぞ#山野草#盆栽#めだかの館#骨董品種類···皿・鉢カラー···ブラウン