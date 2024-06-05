キッズ用ランニングバイク ストライダー スポーツモデル ブルー

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商品詳細
ストライダー スポーツモデル使用感はあります。特にサドルの傷、劣化があります。中古品としてのご理解のうえご購入ください。発送の都合上、ハンドル、サドル、タイヤを外しての梱包発送となります。
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