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【FINAL FANTASY TRADING ARTS Mini】ヴァン ミニ
商品番号 F76367891919
商品名

【FINAL FANTASY TRADING ARTS Mini】ヴァン ミニ
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～✦極希少!!【FINALFANTASYTRADINGARTSMini】ヴァンミニフィギュアSQEXTOYZSQUAREENIXスクエアFINALFANTASYⅩⅡファイナルファンタジー12キャラクター　Vaanヴァンファイナルファンタジートレーディングアーツミニ状態　新品、未開封、未使用20年位前のお品物になります。外装箱は、開封してますがフィギュアの入ったビニール製の封は開けておらず直接お品物に触れておりません。サイズ　フィギュア約5cm×約2.2cm　外装箱約8cm×約6cm×約4cm人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジー性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···その他スケール　トレーディングアートミニフィギュア【年代物のため、外装箱に少しの劣化汚れなどが見られますが、中身のフィギュアは密封状態で状態が良いためコレクションにも最適です!!】初期の傷や汚れなどがあった場合は申し訳ございません。発送　送料無料、匿名発送（メルカリ便）OPP袋に入れ、プチプチ等で補強し丁寧な梱包でお届けいたします。お値下げなどご相談くださいませ♪どうぞお気軽にお求め、お問い合わせください。ハイクオリティ♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～
http://narcologia.ru/goods/moisture350069.html
http://narcologia.ru/goods/freshman839056.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless261959.html
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