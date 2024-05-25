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茶道 水差し一重口
商品番号 X70227112330
商品名

茶道 水差し一重口
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,108 円
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商品詳細

商品ご覧いただきありがとうございます、お気に入りましたら、よろしくお願いいたします。水差し一重口です。陶古作です。未使用ですが保管品ですご了承下さい。
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