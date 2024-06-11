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チャイナエアライン カーボン塗装 350 1/400
商品番号 O90151507348
商品名

チャイナエアライン カーボン塗装 350 1/400
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャイナエアラインのカーボン塗装350のダイキャストモデルです。1/400サイズです。ショーケースにて飾っていました。本体に傷や汚れ、欠損はありません。箱に若干の汚れがあります。チャイナエアライン350-900B-18918製造元不明スケール...1/401
http://narcologia.ru/goods/housekeeper589909.html
http://narcologia.ru/goods/troupe198811.html
http://narcologia.ru/goods/troupe534011.html

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