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超美品 フェルナンデス　サスティナー　シルバー　エレキギター
商品番号 O82451620579
商品名

超美品 フェルナンデス　サスティナー　シルバー　エレキギター
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 14,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェルナンデスのサスティナーです。色はシルバーで、状態は非常によく、見た目は綺麗です。アンプは処分してしまったため、音出しはできていません。以上をご理解の上、入札をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/composite25354.html
http://narcologia.ru/goods/Addict688118.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox164339.html

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