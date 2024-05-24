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商品詳細
フェルナンデスのサスティナーです。色はシルバーで、状態は非常によく、見た目は綺麗です。アンプは処分してしまったため、音出しはできていません。以上をご理解の上、入札をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/composite25354.html
http://narcologia.ru/goods/Addict688118.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox164339.html
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超美品 フェルナンデス サスティナー シルバー エレキギター-
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