WCS2023 準優勝 サーナイト ex デッキ販売

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商品詳細
TordReklev選手使用WCS2023横浜マスター部門準優勝サーナイトexデッキ（一部同名カードで柄が変わりますが効果は同じ為使用に問題ありません、博士の研究等）【内容】サーナイトex2サーナイト2ザシアンV1ネオラントV1キルリアリファイン3キルリアミラージュステップ1ラルトステレポートブレイク 3ラルトスメモリースキップ 1マナフィ1ミュウ1クレセリア1かがやくゲッコウガ1バトルVIPパス4ハイパーボール3レベルボール4霧の水晶2ふしぎなアメ3ともだちてちょう1すごいつりざお 2ロストスイーパー1森の封印石1ボスの指令2ナンジャモ3博士の研究 2ボウルタウン1崩れたスタジアム 1基本超エネルギー10リバーサルエネルギー 2種別···複数カード種別/詳細···デッキ
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement800099.html
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