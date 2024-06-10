超特急 タクヤ トリプルチャーム キーリング 草川拓弥 B9 アクキーカバー

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アクキーは新品未開封のため、状態の確認はできません。また、袋にしわや折れがあります。アクキーカバーは未使用品1枚のお譲りです。バラ売り❌値下げ❌即購入⭕️ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。梱包にはリサイクル品を使用します。ペット、喫煙なし。台風などの影響で到着までに2週間以上お時間がかかる場合があります。また、発送までの日数は早まることがあります。よろしくお願いいたします。