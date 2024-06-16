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ミュウツーVSTAR SAR PSA10
商品番号 Y23199086339
商品名

ミュウツーVSTAR SAR PSA10
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自身で米国直送したワンオーナーの商品です。画像の商品をPSAケースに入ったままお送りいたします。【注意事項】PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いいたします。ギアSAカイセレナユニバースSARオリジンパルキアアルセウスディアルガギラティナURミュウツーリザードンヒスイゾロアークカミツレのきらめきヒスイの仲間たちシンオウの仲間たち20thPSAMINT鑑定　美品　完美品　極美品マリィかんこうきゃくSRユウリリーリエアセロラシャーニースターサポートリザードンピカチュウガラルの仲間たち25周年アルティメットスペースジャグラーVSTARセレナ白熱のアルカナ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアVMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットexポケモンポケモンカードゲームポケカスノーハザード　クレイバースト　ポケモン151
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