瀬口黎弥 ミニクッション FlyingFish

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FANTASTICS瀬口黎弥くんのミニクッションFlyingFishバージョンです。2019年に居酒屋えぐざいるのくじで手に入れたものです。手に入れてすぐから写真のようにジップロックに入れて保管しておりました。素人保管ですがご了承頂ける方のみご購入お願い致します。発送方法については送料の関係上、圧縮して送る形になります。ダンボール等での発送をご希望の方はご購入前にコメントをお願い致します。+500円で承ります。質問等ございましたら気軽にコメントください！いいねのみ増えるようでしたら削除または値上げを考えております。即購入⭕