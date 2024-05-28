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新品未開封 ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク付き
商品番号 P19878880968
商品名

新品未開封 ポケモンカード レイジングサーフ box シュリンク付き
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封ポケモンカードレイジングサーフboxシュリンク付き！新品未開封　シュリンク付き商品状態は写真でご確認下さい。エアパッキンで包装し、ラップで包んで出荷いたします。※中身が気に入らない等の返品や低評価はご遠慮頂きます。すり替え等の可能性も考慮し、商品の特性上、返品、交換等も承っておりませんのでご理解ある方のご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。商品到着後24時間以内に評価お願い致します。
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