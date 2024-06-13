高内秀剛　織部手付瓶　共箱

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種類···その他益子で活躍する高内秀剛の作 織部手付瓶です高内作品の織部にしてはうるさくなく使いやすい作品だと思いますヘラで削った跡や緑釉もなんとも言えません寸法 H約25cmW(底)約11cm※購入する時はコメント欄から購入する旨をコメントして当方から返信が来てから落札してください。#高内秀剛 #益子 #織部 #茶道 #花入 #花瓶