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- （418）★京焼★福森阿也作★春草絵茶碗★破魔オマケ付き★
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆♪★京焼☆福森阿也作☆春草絵茶碗です。★春を思わせる清々しい一品です。★小売価格￥20000を￥10000でいかがでしょうか。★自宅保管のためご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。★お手数ですがプロフィール必読お願いいたします。#末茶碗#陶器#茶道具#天皇#菊の御紋#桐箱#唐津焼 #常滑焼#信楽焼#九谷焼#古伊万里#工芸品#抹茶碗#宮内庁#記念品#平成#天皇陛下#骨董品#飯碗#鉢#小鉢#器#食器#抹茶#抹茶茶碗#古美術#美術品#骨董 #お祝い#祝#京焼 #福森阿也作 #京焼 #木箱 #共箱種類...茶道具
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