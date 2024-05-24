ポケモンカード　マスカーニャex SAR

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)自引き後すぐにスリーブに入れました。トラブル防止のためプレイ用とさせていただきます。傷等を気にされる方、完全美品を求めれる方はご遠慮下さい。コメントなしで即購入OKです。初期傷・初期不良等気になる方はご購入を御遠慮下さい。マグネットローダーに入れたまま発送します。
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