ツィード　ハードケース

未使用品になります。ボディー上部 約29.5cm(内々の幅です)下部 約37.5cm深さ 約10cm(若干 狭目に計測してますが、あと5ｍｍ程は余裕があります。素人計測ですので、誤差に関しましてはご容赦下さい)写真3枚目の取手の一部に剥がれが見られますが使用には問題無いかと思います。上蓋側がアーチドになっていますので、ブリッジや指板の負担が少ない感じです。写真にてご判断下さい。よろしくお願い致します。



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