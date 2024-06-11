カリーナ Carina ロールアップピアノ 61鍵盤

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商品詳細
ブランド:カリーナ色:ブラックキーの数:61サイズ:61鍵盤商品寸法(長さx幅x高さ):132.5x14x0.9cm2022年10月にアマゾンで購入し、1回使用したきり使っていませんでした。付属品は全てはいっています。箱が一部破れていますが、本体自体は綺麗に使っていただけると思います。発送はゆうゆうメルカリ便からくらきメルカリ便どちらか送料が安い方で発送します。電子ピアノ
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