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M0252 YAMAHA/ヤマハ PACIFICA PAC212VFM
商品番号 R39089686630
商品名

M0252 YAMAHA/ヤマハ PACIFICA PAC212VFM
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M0252YAMAHA/ヤマハエレキギターPACIFICAPAC212VFM全国送料無料出品は本体のみです。外観は使用感あります。写真で判断お願いします。傷と汚れがあります。●音出し確認済●その他をチェックしません。●現状品　●その他は詳しく確認しませんので写真で判断してからご入札をお願いします。ご不明点がありましたら質問ください、出来るだけ回答いたします。
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