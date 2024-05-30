1033 中国　骨董　大明宣徳年製　銅製　手炉　香炉　時代物

中国 骨董 大明宣徳年製 銅製 手炉 香炉 時代物サイズ横 18cm高 16cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。



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