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1033 中国　骨董　大明宣徳年製　銅製　手炉　香炉　時代物
商品番号 W37949158398
商品名

1033 中国　骨董　大明宣徳年製　銅製　手炉　香炉　時代物
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 39,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　骨董　大明宣徳年製　銅製　手炉　香炉　時代物サイズ横　18cm高　16cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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