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- マクファーレン ＭＬＢ シリーズ22 イチロー フィギュア 〈球 有・無〉
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商品詳細
マクファーレンＭＬＢシリーズ22イチローバージョン3の未開封フィギュア2体セットです。・ボール有特に気になるダメージは無いものと思います。・ボール無致命的なダメージ等々は有りませんが、ブリスターに若干の変色(黄ばみ)が見られます。パッケージサイズ：約20cm×18cm×10cm細かいことが気になる方や神経質な方は購入を御遠慮下さい。シアトル・マリナーズMcfarlaneビジターネイビー球団殿堂入り(2022.08.28)
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