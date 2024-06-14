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商品詳細
歴史ある高級品として知られています鍋島の飾り皿です。生命力を感じさせる撫子の柄を鍋島独特の色使いで表現した見事な作品です。大串秀則作。大きさは直径約19cm高さ約６cmです。種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/passivity805283.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation218521.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric790945.html
鍋島 色絵牡丹撫子文 高台皿-
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