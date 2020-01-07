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商品詳細
レンケウッドの芯材ジェンベです。ボゴランマーケットで厳選して購入しました。皮はアフリカンのプロジャンベ奏者に換えていだだいたばかりで、コンディションもいいです。完成度が高く、バランスの良い優秀なジェンベです。アフリカや日本でライブ活動をしており、プロユースジャンベです。体力的にも衰えてきましたので、出品いたします。※オーダーメイドセセと、肩がけが壊れてますが収納バック付です。種類...ジャンベアクセサリー・パーツ...ケース、バッグレベル...上級者購入時の金額¥90,200
http://narcologia.ru/goods/scissoring990996.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement293399.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming203292.html
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