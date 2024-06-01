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ポケカ　レイジングサーフ 1BOX ポケセンオンライン産 未開封 シュリンク付き
商品番号 J79810912672
商品名

ポケカ　レイジングサーフ 1BOX ポケセンオンライン産 未開封 シュリンク付き
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOXポケセンオンライン産未開封シュリンク付き写真を撮るために輸送箱を開封したのみで、商品は未開封・シュリンク付きになります。商品以外に内容物の緩衝材、広告、納品書をそのまま付属させ、輸送箱を再度梱包し、発送いたします。#ポケカ#ポケモン#ポケモンカード#シュリンク#ボックス#未開封#ポケセン#ポケモンセンターオンラインボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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