ポケカ　レイジングサーフ 1BOX ポケセンオンライン産 未開封 シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOXポケセンオンライン産未開封シュリンク付き写真を撮るために輸送箱を開封したのみで、商品は未開封・シュリンク付きになります。商品以外に内容物の緩衝材、広告、納品書をそのまま付属させ、輸送箱を再度梱包し、発送いたします。#ポケカ#ポケモン#ポケモンカード#シュリンク#ボックス#未開封#ポケセン#ポケモンセンターオンラインボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/stage871597.html
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