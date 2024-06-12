氷室京介　エゴイスト　ツアータオル

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氷室京介 エゴイストツアー時のバスタオルですコンサート時肩にかけたような記憶がありますが、あとは使用もせず衣装ケースにしまったままでした。写真4〜6枚目のようなほつれが所々少しあります。約60×130センチ位です。圧縮して発送致します。人気ソロアーティスト···氷室京介