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Fujigen フジゲン　エレキギター
商品番号 M83603761407
商品名

Fujigen フジゲン　エレキギター
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 13,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケース購入した後あまり弾かなかったので、出品します。痛みなどはありません。未使用品ではありませんが、綺麗な状態です。ケースと一緒にどうぞ。
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