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【限定値下げ】ポケモンカード ブイスターユニバース 1BOX シュリンク有り
商品番号 T32331161670
商品名

【限定値下げ】ポケモンカード ブイスターユニバース 1BOX シュリンク有り
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードブイスターユニバース1BOXシュリンク有り■新品未開封品■未開封品のため、中身での評価はご遠慮下さい。■即購入◎■シュリンクつき■宅急便コンパクトで発送予定です。他の配送方法がご希望でしたら、専用をお作りしますのでコメントにてお伝えください。質問等、何かございましたらコメントいただければ幸いです。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パック種別/詳細···未開封ボックス
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