面取風炉 銅器製 釜道具 茶道具 B514

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商品詳細
銅器製の面取風炉です。銘無し寸法胴径35cm高さ21.5cm中古の品になりますので古色傷、使用感があります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
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