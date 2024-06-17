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商品詳細
コミックマーケット102で購入しました、サークル「高機動プリン体」の新刊「機動戦士ガンダム水星の魔女」のスタッフ本です。購入後すぐにケースに入れて保護しましたが、イベントの特性上過度に状態を気にされる方はご遠慮ください。濡れ折れ対策をして発送いたします。よろしくお願いいたします。C102水星のすべて室田雄平小林寛田頭真理恵戸井田珠里久壽米木信弥堀井久美スレッタミオリネグエルセセリアアニメーター
http://narcologia.ru/goods/recycling515814.html
http://narcologia.ru/goods/financier522760.html
http://narcologia.ru/goods/organization837162.html
コミックマーケット102 高機動プリン体 新刊 水星のすべて
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