辛島功士　作品　金彩角壺

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時代南蛮芋頭水指 茶道具懐石道具鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎七事 ... 時代南蛮芋頭水指 茶道具懐石道具鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎七事 ...



話題の行列 共布 共箱 茶碗 前田泰昭 泰明窯 有田焼 茶道具 です。 美 ... 話題の行列 共布 共箱 茶碗 前田泰昭 泰明窯 有田焼 茶道具 です。 美 ...



お取り寄せ】 九谷焼 ぐい呑み6点 共箱 直径6.3cm タニチ か4-1229③ ... お取り寄せ】 九谷焼 ぐい呑み6点 共箱 直径6.3cm タニチ か4-1229③ ...



日展作家 北岡秀雄作 北秀窯 伝之雛 茜 立雛 雛人形 共箱 N 5927- 日展作家 北岡秀雄作 北秀窯 伝之雛 茜 立雛 雛人形 共箱 N 5927-



茶道具 懐石 刷毛目小鉢 菓子器 清水焼 京焼 4代 真清水蔵六- 茶道具 懐石 刷毛目小鉢 菓子器 清水焼 京焼 4代 真清水蔵六-



朝鮮唐津銀蓋付香枦- 朝鮮唐津銀蓋付香枦-



備前 皿 紘一作 箱入 415- 備前 皿 紘一作 箱入 415-



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注目のブランド 遠州七窯 古朝日焼 懐石料理☆時代物☆ 茶事/茶道具 共 ... 注目のブランド 遠州七窯 古朝日焼 懐石料理☆時代物☆ 茶事/茶道具 共 ...



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種類···壺サイズ高さ 約20㎝幅 約19㎝(1番大きい部分)底 約12㎝約30年以上前に頂きました。飾る事もなく保管したままでしたが、箱が少し傷んでいます。当時15万円程したと聞いております。保管しておくにはもったいないと思い、使って下さる方にお譲りしたいです。