お値下げ『超レア品✨』新品VANS×KISSコラボ スリッポン（外箱汚れあり）

お値下げしました✨超レア品✨VANS×KISSコラボスリッポン品番：KISSHotterThanHelBlk/PrVN-0JP0USサイズ：US10（日本サイズ28cm）状態：未使用品KISSが好きで購入しましたがサイズが合わず、今回出品する事にしました。スニーカー自体は未使用品（1度試着したのみ）ですが、外箱の状態がかなり悪いので、お安くさせて頂きました！※必ずサイズをご確認下さい※スニーカー自体に目立ったダメージはありませんが経年劣化をご理解の上ご検討ください。#VANS#スリッポン#KISS#キッス#ハードロック