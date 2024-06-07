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- お値下げ『超レア品✨』新品VANS×KISSコラボ スリッポン（外箱汚れあり）
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商品詳細
お値下げしました✨超レア品✨VANS×KISSコラボスリッポン品番：KISSHotterThanHelBlk/PrVN-0JP0USサイズ：US10（日本サイズ28cm）状態：未使用品KISSが好きで購入しましたがサイズが合わず、今回出品する事にしました。スニーカー自体は未使用品（1度試着したのみ）ですが、外箱の状態がかなり悪いので、お安くさせて頂きました！※必ずサイズをご確認下さい※スニーカー自体に目立ったダメージはありませんが経年劣化をご理解の上ご検討ください。#VANS#スリッポン#KISS#キッス#ハードロック
http://narcologia.ru/goods/Addict2118.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless239859.html
http://narcologia.ru/goods/enquire858989.html
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