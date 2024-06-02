カピバラさん　ご当地ストラップ　まとめ売り

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商品詳細
カピバラさんのご当地ストラップ、根付のセットです。根付33個ストラップ一個三重のパールを除き袋から出さずに飾ったのち、箱に入れていました。数年前に集めたものなので一部色褪せや劣化があります。ご了承ください。詳細や別の写真などが必要であればコメントください。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly319284.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture401041.html
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