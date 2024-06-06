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- 沖縄やちむん ◇◆◇ 琉球壺屋焼 ◆◇◆ 宮城須美子 作
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商品詳細
人間国宝金城次郎氏の長女故.宮城須美子さんの貴重な作品です。優美な魚紋が特徴の魚が二尾、なんともいえぬ存在感があります。素人検品ですので、細かな点が気になる方はご遠慮ください。あくまでも中古品ということをご承知のうえご検討ください。高さ:約18.5㎝口径:約10㎝胴まわり:約45㎝箱はございません、丁寧に梱包し発送いたします。検討余地のある場合もございますので、具体的なご希望価格にてご相談ください。他の出品物とあわせてご購入いただける場合は、送料分程度のお値下げ承ります。#沖縄#やちむん#琉球壺屋焼#人間国宝金城次郎#宮城須美子#魚紋#花器#壺#コレクション
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