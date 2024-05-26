ホットトイズ コールソン アベンジャーズ 1/6

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商品詳細
箱には保管に伴うスレ傷などがございます。パーツ欠品ございません。台座のネームプレートが外れています。シャツが経年劣化により黄ばんでいます。ライトギミック未確認です。予告なくゆうゆうメルカリ便に変更してお送りする場合がございます。ご了承くださいませ。〜以下、検索ワードです〜ホットトイズhottoyssideshowmarvelサイドショウRAHリアルアクションヒーローメディコムトイthreezeroスリーゼロSHフィギュアーツSHfiguartsフィギュアアーツshbandaiバンダイネカnecamafexマフェックスハスブロマーベルセレクトマーベルレジェンドアメコミスターウォーズアベンジャーズバットマンスパイダーマンアイアンマンキャプテンアメリカ
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