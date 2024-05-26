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◆CTK-495 　CASIO　キーボード◆電子ピアノ
商品番号 Y14236989667
商品名

◆CTK-495 　CASIO　キーボード◆電子ピアノ
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

単3電池6本での動作確認済みです。※電源アダプターで動作できなかったため、アダプターはついておりません。●付属品取扱説明書楽譜たてCASIOカシオ電子ピアノキーボードCTK-49561鍵盤100SongBankシンセサイザーポータトーンデジタル楽器動作確認済み説明書
http://narcologia.ru/goods/reflector183164.html
http://narcologia.ru/goods/organization294162.html
http://narcologia.ru/goods/flight55928.html
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