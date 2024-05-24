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JALモデルプレーン　777-200 飛行機模型
商品番号 W85898424489
商品名

JALモデルプレーン　777-200 飛行機模型
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール···1/200箱には経年劣化ありますが保管には問題ありません。本体は綺麗です。質問、要望、お聞きします。
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