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ポケモン美品　ブラッキー　プロモ　長場雄　yu Nagaba
商品番号 J60378006481
商品名

ポケモン美品　ブラッキー　プロモ　長場雄　yu Nagaba
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品のブラッキープロモです、個人的には美品だと思います、プロの鑑定では無いので完品を希望の方はご遠慮ください、写真はリクエストがありましたら追加致します。　　ブラッキー　　プロモ　長場雄　NAGABA
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