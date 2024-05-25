ポケモン美品　ブラッキー　プロモ　長場雄　yu Nagaba

美品のブラッキープロモです、個人的には美品だと思います、プロの鑑定では無いので完品を希望の方はご遠慮ください、写真はリクエストがありましたら追加致します。 ブラッキー プロモ 長場雄 NAGABA



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