e1733 赤枝郁郎 愉快な佛さん 寂照庵 泥仏人形 お地蔵さん 仏像 笑仏

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e1733赤枝郁郎共箱愉快な佛さん寂照庵泥仏人形お地蔵さん仏像笑仏-----------------------------------------------------台巾 10.2cm×10.2cm高さ 19cm台に亀裂があります。 -------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・中古品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。