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【ポケセン産】ポケモンカード 151 カードファイルセット 2個セット
商品番号 V24823585270
商品名

【ポケセン産】ポケモンカード 151 カードファイルセット 2個セット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封ポケモンセンターオンラインにて購入致しました。ポケセンから届いた箱で発送致しますポケモンカード151カードファイルセット・フシギバナ・リザードン・カメックス・モンスターボール各1個計2個セットの販売です。ポケモンカード　151ボックス　ファイルセットスカーレット＆バイオレットポケモンカード151（イチゴーイチ）カードファイルセットモンスターボールブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：スペシャルセット言語：日本語種類···ポケモンカード(ポケカ)
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