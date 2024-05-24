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- 【ポケセン産】ポケモンカード 151 カードファイルセット 2個セット
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商品詳細
新品未開封ポケモンセンターオンラインにて購入致しました。ポケセンから届いた箱で発送致しますポケモンカード151カードファイルセット・フシギバナ・リザードン・カメックス・モンスターボール各1個計2個セットの販売です。ポケモンカード 151ボックス ファイルセットスカーレット＆バイオレットポケモンカード151（イチゴーイチ）カードファイルセットモンスターボールブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：スペシャルセット言語：日本語種類···ポケモンカード(ポケカ)
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