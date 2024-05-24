ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンク付き　BOX 保護ケース入り

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商品詳細
レイジングサーフ1BOX新品未開封シュリンク付きBOX保護ケース入り！即購入可⭕️お値下げ不可❌《注意》ATMコンビニ支払いの方はご遠慮ください。あとから連絡もなくお支払いしない方がいる為、即キャンセルとさせていただきますのでご了承願います。《発送》メルカリ便発送予定です。※郵送途中の事故等での商品の破損等ある場合もありますことを、ご理解くださる方のご購入お願いいたします。ポケモンカードポケカガブリアスジラーチカプコケコチリパラソルおねえさんシキミ種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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