神聖幾何学　メタトロン　波動　エネルギーアート

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商品詳細
【作品名】LOVE\u0026JOY【作家名】ゆゆん王国【サイズ】約170mmx170mm【素材】紙、水彩絵具、スワロフスキーラインストーン神聖幾何学のメタトロンです額付き絵画の種類···水彩画形式···その他主題···その他主な画材···水彩絵の具#神聖幾何学#エネルギー#エネルギーアート#波動#メタトロン#フラワーオブライフ#水彩画#透明水彩#開運#開運アート#開運絵画#ヒーリング#ヒーリングアート#癒し
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