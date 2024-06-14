土方歳三　ふわコロ　ぬいぐるみ　マスコット　Msize ビッグ

おまとめでお安くしました。即購入歓迎です。=========================銀魂 ふわコロりん Msize土方十四郎 5点になります。ブラインドの手のひらサイズではなく、直径20cm程の数倍大きいサイズです。新品未使用品でタグも付いております。袋に入っているのでそのまま段ボールに入れて梱包予定です。プライズとして獲得しました。何かあればメーカーへお問い合わせお願いします。銀魂 土方 トシふわコロりん もちころりんMビッグサイズ BIGマスコット#ekoプライズ



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