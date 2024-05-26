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専用⭐︎PondPhuwin ぬいぐるみ GMMTV
商品番号 W63192026938
商品名

専用⭐︎PondPhuwin ぬいぐるみ GMMTV
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケースに入れて飾っていました。遮光カーテンの部屋なので日焼け等もないかと思います。自宅保管品＆海外製品の為、ご理解の上、ご購入ください。箱なしでぬいぐるみのみの発送になります。ゆうパケット➕の箱に多少圧縮して発送予定です。今までは問題なく発送してましたが圧縮がダメな場合はコメントよりご相談ください。
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